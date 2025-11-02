Lazio, Hernanes: «In biancoceleste il mio miglior calcio. Tremendo lasciare il club, ma era il momento giusto. Ho solo un grande rimpianto»

Lazio, Hernanes ripercorre la sua avventura con la maglia biancoceste in una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

LAZIO – «Mi voleva anche l’Atletico Madrid, ma alla fine mi ha convinto Tare. Piombò in Brasile nel 2010 per conoscermi».

ESPERIENZA CON LA LAZIO – «Sono stato da Dio in biancoceleste. Il grande rimpianto è quello di aver sfiorato la qualificazione in Champions League. Avremmo meritato di andarci almeno un anno».

L’ADDIO – «Mi è davvero dispiaciuto andare via, ma era il momento giusto. Mi ero messo d’accordo con un ragazzo per regalargli le mie scarpe e mi misi a piangere quando successe. Sono stati tre anni e mezzo straordinari, il mio miglior calcio».

