Lazio Hellas Verona, cambia il posticipo della gara dell’Olimpico che dall’8 gennaio 2020 slitta al 5 febbraio

Variazione per quanto riguarda il prossimo anno. La Lazio infatti questa sera sfiderà il Cagliari ma non disputerà l’ultimo match dell’anno in quanto impegnata nella Supercoppa. La gara con l’Hellas Verona è slittata al 5 febbraio.

Dapprima il match era in programma l’8 gennaio alle 20.45, la Lega invece ha spostato l’incontro al 5 febbraio alle 20:45