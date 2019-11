Lazio, Gottardi rivive le emozioni del gol nel derby VIDEO

Anche Guerino Gottardi tra i protagonisti di questo viaggio tra i ricordi della Lazio: l’ex giocatore rivive le emozioni del derby e della Coppa Italia

Continua il viaggio tra i ricordi biancocelesti. La storia ultra centenaria della Lazio raccontata da chi l’ha vissuta in prima persona, sulla sua pelle, col proprio sudore, con quell’Aquila sul petto. Stavolta, è il turno di Guerino Gottardi che – percorrendo le vie di Roma – racconta le emozioni del suo gol al derby e della Coppa Italia, vinta nel 1998: «Ero carico come una molla, sono riuscito a dare un ritmo alla squadra che poi è diventato impressionante. Non lo puoi più vivere e lì ti viene in mente che dovevi viverlo di più in quel momento. Cominciavamo a vincere le partite importanti…».