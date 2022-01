Lazio, i cinque gol più belli del 2021: Milinkovic protagonista

Quali sono stati i gol più belli del 2021 della Lazio? Ecco la top five di questa speciale e particolare graduatoria

Un anno che finisce porta a bilanci e a particolari graduatorie. Ed ecco che, tra queste ultime, non può non esserci quella che riguarda i gol più belli. In una sorta di vera e propria top five.

5) CORREA JUVENTUS-LAZIO 3-1 – La partita alla Juventus Stadium si conclude con una sconfitta, ma a illudere i biancocelesti quel 6 marzo è un’autentica perla dell’argentino: recupero palla e via come una scheggia, con tanto di doppio passo a ubriacare l’intera difesa bianconera, prima di spiazzare Szczesny.

4) MARUSIC ATALANTA-LAZIO 1-3 – La Lazio il 31 gennaio 2021 espugna Bergamo e a dare il là al successo è un autentico colpo di genio dalla distanza del montenegrino. Un destro a giro del buon Adam, che non lascia scampo a Gollini.

3) MILINKOVIC LAZIO-UDINESE 4-4 – A occupare l’ultimo gradino del podio è un gol abbastanza recente. Nella pirotecnica gara con i friulani del 2 dicembre, il Sergente si inventa un vero e proprio arcobaleno con il sinistro, che si infila all’incrocio dei pali.

Lazio’s 2021 goal of the year, Sergej Milinkovic-Savic.🔥🔥 A wonderful strike from the Sergente vs Udinese Best midfielder in Serie A.😉💪🏻 pic.twitter.com/KmzXiHVzre — Jerry Mancini (@jmancini8) December 30, 2021

2) CATALDI LAZIO-CAGLIARI 2-2 – Medaglia d’argento per il buon Danilo, che il 19 settembre ha letteralmente levato la ragnatela dall’incrocio, evitando la sconfitta contro i sardi e dando inizio alla sua scalata verso un posto da titolare.

1) MILINKOVIC LAZIO-ROMA – Ancora una volta il serbo, che domina sul podio, prendendosi anche la vetta. E lo fa che un gol che è un inno al coraggio e alla fame. Milinkovic si getta sul pallone, sfruttando un cross perfetto di Felipe Anderson. Un’elevazione fuori dal comune e un gesto tecnico, che va oltre il duro scontro con Rui Patricio. Anzi, quest’ultimo rende il tutto ancor più eroico.