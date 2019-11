Lazio, in totale sono 28 le reti segnate dai biancocelesti in queste prime dodici giornate del campionato di Serie A

Fiorentina, Milan e Lecce. Tre vittorie fondamentali per la Lazio di Simone Inzaghi che ora si gode la sosta al terzo posto in classifica. I capitolini non hanno particolari problemi nel segnare, anzi.

Come riporta Lazio Page infatti per la settima volta la Lazio ha segnato sia nel primo che nel secondo tempo: in Europa solo il Bayern Monaco (8) ha fatto meglio.