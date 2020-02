Lazio, Giordano: «Quando si muovono 5-6 mila tifosi sei più carico»

L’ex attaccante della Lazio ha commentato ai microfoni di Radiosei la partita dell’Atalanta ed ha presentato Genoa Lazio

Si avvicina l’appuntamento in cui la Lazio dovrà confermare la propria voglia di rimanere ai piani alti della classifica.

Ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha commentato l’impegno di Champions dei nerazzurri e ha presentato la gara che si giocherà al Marassi: «L’Atalanta ha meritato di battere il Valencia che ha pagato le assenze dietro e quella di Rodrigo in avanti. In una partita singola la squadra di Gasperini può giocarsela con tutti, Barcellona compreso. Hanno un ritmo asfissiante, anche se poi rischiano di rovinare tutto in un attimo. Ha grandi possibilità di accedere ai quarti di finale, ma quel gol subito nella parte finale ha complicato un po’ le cose. Genoa-Lazio? Alla squadra di Nicola mancano diversi centrocampisti, mi è dispiaciuto l’infortunio di Radovanovic che ho avuto modo di allenare a Pisa. Sono imbottiti di difensori, la Lazio dovrà confermarsi brava a scardinare difese arroccate. Per i ragazzi di Inzaghi è diventata normalità, con il suo gioco sta riuscendo ad aggirare le difese più chiuse. Dipenderà molto dai biancazzurri, bisogna ovviamente tenere alta la tensione, non sarà semplice, qualche difficoltà ci sarà, ma se gioca da Lazio vincerà. L’allenatore deve fare il proprio dovere, deve sempre stimolare per evitare cali di tensione. Se poi le cose vanno male in queste partite la colpa è sua. Incidirà molto anche la presenza di tanti tifosi. Ti senti protetto, quando si muovono 5-6 mila tifosi sei più carico».