Lazio, chi sono i giocatori più seguiti su Instagram?

La Lazio ha stilato una classifica dei giocatori più seguiti su Instagram: comanda Immobile con un milione di follower, chiude Bastos

In questi giorni di quarantena forzata, il traffico sui social è aumentato visto che aiutano drasticamente la comunicazione in questo periodo. Al momento quello più in voga è Instagram.

La Lazio ha provato a stilare una classifica di chi è il giocatore con più seguito. Seguendo i dati pubblicati sull’applicazione ufficiale, scopriamo che Immobile condivide il trono con Leiva (1 milione di follower). Correa segue con 612mila, Milinkovic è al terzo posto avendo 470mila seguaci. Chiude la Top10 Bastos con soli 111mila followers.