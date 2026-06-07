La Lazio sogna in grande, Gimenez è l’ambizione di Gattuso per l’attacco!

La Lazio pensa al centravanti del Milan! Santiago Gimenez è il profilo giusto per accontentare Gattuso: ecco cosa filtra sull’attaccante messicano

La Lazio di Gennaro Gattuso ha chiarito quale sarà la priorità nel prossimo calciomercato: trovare un nuovo centravanti da affidare al tecnico calabrese. La scelta del profilo dipenderà in prima battuta dal budget a disposizione della società, ma il desiderio di rafforzare il reparto offensivo è evidente.

La squadra biancoceleste punta a garantire maggiore qualità e incisività in attacco, andando a sostituire giocatori come Ratkov, Dia e Noslin, che finora hanno ricoperto il ruolo senza garantire la continuità realizzativa dai tifosi e dal blasone del club stesso.

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Santiago Gimenez nel mirino dei biancocelesti per la prossima stagione

Secondo quanto riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, il sogno di Gattuso sarebbe Santiago Gimenez. Il giocatore messicano rappresenterebbe un innesto di grande qualità per la Lazio, capace di garantire gol, fisicità e imprevedibilità in attacco. Il suo arrivo permetterebbe ai biancocelesti di completare il reparto offensivo con un punto di riferimento centrale, rendendo più equilibrata la squadra e aumentando le possibilità di incidere nelle competizioni nazionali ed europee.

Il club capitolino valuta con attenzione le possibilità di mercato, bilanciando ambizione e sostenibilità economica. La ricerca di un centravanti come Santiago Gimenez si inserisce in un progetto più ampio volto a rinforzare la rosa e a supportare Gattuso nel suo lavoro tattico. Il tecnico punta a costruire una squadra solida, capace di competere per i primi posti in Serie A, con un attacco versatile e incisivo ed in grado, forse, di far rinnamorare i tifosi.

Il futuro dell’attacco biancoceleste

L’eventuale arrivo dell’attaccante rossonero segnerebbe un passo importante per la Lazio, garantendo qualità e punti di riferimento nel reparto offensivo. La società dovrà muoversi con tempismo per convincere il Milan e completare l’operazione, dando a Gattuso gli strumenti necessari per costruire una squadra competitiva e pronta a lottare su più fronti nella prossima stagione.