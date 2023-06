Lazio, Gila vuole stupire Sarri: l’Europeo può aiutarlo

Lazio, Gila vuole la conferma: l’Europeo può aiutarlo nel diventare un giocatore fondamentale per Sarri

Non ha trovato molto spazio Mario Gila quest’anno con la Lazio, con Maurizio Sarri, che gli ha regalato soltanto 765′ minuti giocati in tutta la stagione.

C’è voglia di riscatto per il difensore spagnolo, ora in lizza per un posto agli Europei u21 con la Spagna. Una competizione di alto livello potrebbe lasciare a Maurizio Sarri dei buoni indizi per il futuro del giocatore nelle gerarchie biancocelesti.