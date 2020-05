Lazio, Giannichedda: «Inzaghi uno dei migliori allenatori in Europa»

Lazio, l’ex calciatore biancoceleste Giuliano Giannichedda ha espresso il suo parere su quanto fatto da mister Inzaghi

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha elogiato quanto fatto da mister Inzaghi in questi anni in biancoceleste.

«Simone conosceva già tutti i giocatori di tutte le categorie e grazie a questa dote ha sempre avuto le capacità per fare le analisi giuste. Poi è stato bravo a fare la gavetta, ha aspettato il suo momento e ha avuto fortuna: ora è cresciuto tantissimo dal profilo della gestione del gruppo ed è diventato uno dei migliori in Europa».