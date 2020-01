Lazio, Giancarlo Inzaghi: «Simone piange quando parla di Roma!»

Giancarlo Inzaghi, padre di Filippo e Simone, ha parlato dei propri figli e del loro amore per il calcio

Giancarlo Inzaghi, padre di Filippo tecnico del Benevento e Simone alla guida della Lazio, ha parlato dei propri figli e della loro passione per il calcio. Ecco le parole di Inzaghi senior riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei:

«Simone ormai è romano, secondo Filippo non andrà mai via, ogni volta che parla di Roma gli vengono le lacrime. Con Lotito si danno del tu, a volte litigano, poi fanno pace. Come con Immobile, dopo due ore era tutto finito. Alla cena abbracciava sempre Lazzari, un ragazzo d’oro ma timido. A Correa che faceva su e giù per le scale, diceva di non farsi male. Ormai è un punto di riferimento nel Mondo Lazio».