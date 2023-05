Lazio già oggi in Champions: ecco cosa si aspetta per l’aritmetica. Con la vittoria alla Dacia Arena e la penalizzazione della Juve, la qualificazione biancoceleste sarà matematica oggi stesso

Come riporta Il Messaggero la Lazio con i tre punti conquistati ieri contro l’Udinese alla Dacia Arena e la penalizzazione della Juve da parte della Corte d’Appello che dovrebbe arrivare in serata e che quasi sicuramente sarà afflittiva, la qualificazione dei capitolini in Champions sarebbe matematica oggi stesso, con due turni d’anticipo.

Anche perché la Roma andrebbe a -6, pur vincendo stasera con la Salernitana, e i due derby di scarto pesano.