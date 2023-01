Lazio, gestione del vantaggio da rivedere: sono ben 11 i punti persi

La Lazio, ieri contro il Lecce, ha perso punti dall’ennesima situazione di vantaggio: sono ben 11 da inizio stagione

La Lazio ha aperto male il 2023 cadendo a Lecce, con gli uomini di Baroni bravi a rimontare l’iniziale vantaggio di Ciro Immobile. E proprio i punti persi da situazioni di vantaggio sono un tema aperto in casa biancoceleste.

Da inizio stagione sono ben 11. Il pareggio in extremis della Sampdoria a Marassi, la sconfitta all’Olimpico col Napoli dopo il gol di Zaccagni e la bruciante sconfitta con la Salernitana sempre tra le mura amiche. Un trend da modificare in fretta se si vorrà lottare concretamente per un posto in Champions.

IL DATO

SAMPDORIA – LAZIO 1-1 (0-1) -2 PUNTI

LAZIO – NAPOLI 1-2 (1-0) -3 PUNTI

LAZIO – SALERNITANA 1-3 (1-0) -3 PUNTI

LECCE – LAZIO 2-1 (0-1) -3 PUNTI

TOTALE = -11 PUNTI