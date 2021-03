La Lazio rientrerà questa mattina dalla Germania. I biancocelesti – a causa del maltempo – hanno trascorso una notte in più a Monaco: neve e ghiaccio hanno paralizzato la pista dell’aeroporto Franz Josef Strauß, rinviando il ritorno nella Capitale.

Inzaghi, intanto, ha già fissato la ripresa degli allenamenti a Formello: l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 14.30, nel mirino c’è l’Udinese.

‼️✈️🧊 #Lazio, squadra bloccata a Monaco la scorsa notte dopo gara #Bayern: pista dell’aeroporto Franz Josef Strauß chiusa per neve e ghiaccio. Biancocelesti, arrivati allo scalo bavarese, costretti a tornare in hotel dopo ore di attesa. Nuovo volo per Roma in mattinata #UCL

