Lazio Genoa e lo sciopero dei tifosi: ieri solo 200 biglietti venduti. Rischio Olimpico deserto

Lazio Genoa rischia di diventare l’ennesimo caso di questo gennaio di polemiche per la società del presidente Claudio Lotito: ecco cosa sta succedendo

Lazio-Genoa aprirà il 23° turno di campionato in un contesto surreale, con lo Stadio Olimpico che si prepara a vivere una delle serate più fredde dal punto di vista del colpo d’occhio. La protesta annunciata dal tifo biancoceleste sarà infatti massiccia, tanto da far prevedere spalti quasi vuoti per la sfida contro il Grifone. Un segnale forte, che nasce dal malcontento diffuso attorno al momento del club e che coinvolgerà tutti i settori storicamente più caldi dell’impianto romano.

A fare da cornice alla gara ci sarà dunque un clima teso, che inevitabilmente accompagnerà anche la squadra guidata da Maurizio Sarri, chiamata a convivere con un dissenso sempre più evidente.

Lazio Genoa, la protesta del tifo e uno stadio vuoto

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la giornata del 30 gennaio segnerà l’apice dello sciopero annunciato dalla tifoseria. Dopo i segnali già visti a novembre nella gara contro il Lecce, quando la media di circa 40.000 spettatori fu più che dimezzata, questa volta l’assenza sarà ancora più evidente.

Nonostante il club avesse attivato la promozione “4 Insieme” per la Tribuna Tevere e annunciato la presentazione della nuova aquila, la risposta del pubblico fu già allora molto tiepida. Per Lazio Genoa, però, la situazione appare ancora più drastica: oltre alla Curva Nord e ai Distinti, diserteranno completamente anche i gruppi storici di Tribuna e Curva Maestrelli.

Molti tifosi, come segno simbolico di protesta, si ritroveranno a Ponte Milvio invece di entrare allo stadio.

Lazio Genoa, numeri impietosi e settore ospiti quasi vuoto

Anche dal punto di vista dei tifosi ospiti, Lazio-Genoa non promette un grande afflusso. Sempre secondo Il Messaggero, saranno assenti i residenti in Liguria e gli ultras genoani, con una presenza stimata di appena 30 sostenitori rossoblù. I biglietti staccati, alla vigilia, non superavano le 200 unità, un dato che conferma l’atmosfera spenta che avvolgerà l’Olimpico.

Per la Lazio, la sfida contro il Genoa rappresenta dunque un banco di prova non solo tecnico, ma anche emotivo. Vincere in uno stadio silenzioso potrebbe essere il primo passo per ricucire uno strappo profondo con il proprio popolo. Tuttavia, il messaggio lanciato dalla curva è chiaro: ora servono fatti, non promesse, per riportare entusiasmo sugli spalti.

