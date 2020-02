Lazio Genoa, Oddi: «Al Ferraris non ricordo buoni risultati ma quest’anno si può»

Lazio Genoa, le parole dell’ex biancoceleste Massimo Oddi sul prossimo impegno biancoceleste in campionato ai microfoni di RadioSei

Questa Lazio continua a far sognare: la vittoria in rimonta contro l’Inter porta i biancocelesti al secondo posto in classifica con 56 punti, una lunghezza sotto la capolista Juventus. Il cammino dei biancocelesti riparte dallo stadio Marassi col match contro il Genoa di domenica 23 febbraio alle 12:30. Massimo Oddi ha parlato del match contro la squadra di Nicola ai microfoni di RadioSei:

«Il Genoa ha assenze pesanti a centrocampo, specialmente Sturaro. Quel campo però non mi porta buoni ricordi, la Lazio spesso ha arrancato a Marassi. Detto questo, la Lazio potrà anche incontrare delle difficoltà, ma può assolutamente fare risultato. Bisogna puntare su Marusic, mi sembra tornato in forma, in assenza di Lulic può essere una buona alternativa anche a sinistra. Correa o Caicedo? Credo che Inzaghi sceglierà Caicedo al fianco di Immobile e Patric in difesa per Luiz Felipe»