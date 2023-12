Lazio-Frosinone: Sarri pesca in Primavera. Ci saranno loro due

Lazio-Frosinone vedrà due Primavera scendere in campo con i capitolini, ecco chi sono i ragazzi scelti da Maurizio Sarri

Il conto alla rovescia è in procinto di terminare. Ancora un paio d’ore e poi la Lazio partirà alla volta dello Stadio Olimpico per il tanto atteso match contro il Frosinone. Lo sa bene Maurizio Sarri, che per l’occasione si appresta a convocare due giovani Primavera con la prima squadra.

Parliamo di Ruggeri e Saná Fernandes, un difensore centrale ed un esterno d’attacco che secondo il Corriere dello Sport si uniranno appunto a Zaccagni e compagni. D’altro canto, in questo momento dell’anno il campionato Primavera è fermo.