Lazio-Frosinone, primo cambio per la formazione di Sarri: durante l’intervallo esce il brasiliano per far posto al danese

Il risultato non si sblocca all’Olimpico tra Lazio-Frosinone visto che è ancora fermo sullo 0-0, per questa ragione Sarri decide di usare i cambi. Il primo cambio biancoceleste è l’entrata di Isaksen al posto di Anderson che non festeggia nel migliore dei modi le 300 presenze.