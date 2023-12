Lazio-Frosinone, bellissima iniziativa all’Olimpico: il comunicato per i tifosi

Bellissima iniziativa allo Stadio Olimpico in occasione della gara tra Lazio e Frosinone, il comunicato per tutti i tifosi presenti

Ultimi giorni di attesa e poi la Lazio scenderà finalmente in campo per la tanto attesa gara contro il Frosinone. Per l’occasione il club si è mobilitato regalando una piccola sorpresa ad alcuni dei propri tifosi presenti all’impianto sportivo. L’aquila Olympia come si legge nel comunicato ufficiale sarà presente nella zona antistante alla Tribuna Tevere prima della partita. Ecco i dettagli.

IL COMUNICATO – «In occasione della gara di campionato Lazio Frosinone, il nostro simbolo, l’aquila Olympia, accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, sarà a disposizione di tutti i giovanissimi tifosi biancocelesti per farsi ammirare da vicino e per una foto ricordo. L’appuntamento è in programma nella zona antistante la Tribuna Tevere, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 20.00».