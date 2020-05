Lazio, Formello torna a popolarsi tra allenamenti e prese in giro

Lazio, il campo di Formello è tornato a popolarsi con i biancocelesti che hanno riniziato ad allenarsi in maniera individuale

La Lazio è tornata a popolare il centro sportivo di Formello. Martedì e ieri si sono svolti tutti i test che hanno di fatto dato il via ai primi allenamenti individuali. Due mesi dopo l’ultima volta i biancocelesti hanno riassaggiato il campo, a gruppi di quattro dalla mattina alle 10:00 fino alle 18:00 in massima sicurezza con una distanza di 10 metri l’uno dall’altro.

Come riporta il Corriere dello Sport questo però non ha impedito ai biancocelesti di scherzare e prendersi in giro proprio come ha fatto Parolo che ha intonato ‘Il leone si è addormentato’ nei confronti di Acerbi. La ripresa è ancora lontana ma la Lazio sta già scaldando i motori.