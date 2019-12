Lazio, a Formello la dimostrazione d’amore più bella

Finalmente la Lazio ed il suo popolo sono legati a filo doppio. Questa unione, scaturita dall’amore, può far realizzare grandi sogni

Dopo tanto perire, finalmente Lotito è riuscito nel suo obiettivo primario: riportare i tifosi accanto alla Lazio.

Per anni è stato insultato e deriso per il suo modo d’operare, però alla fine ha avuto la meglio lui. I risultati di quest’anno, ma soprattutto la coesione del gruppo, hanno riportato anche i più scettici allo stadio. Ieri pomeriggio l’apice del successo personale del presidente ed una grande dimostrazione d’affetto: vedere circa 12mila persone a Formello per festeggiare le imprese di questo gruppo è un vero piacere per gli occhi ed il cuore. Finalmente tutti si sono resi conto di quanto sia necessario, per vincere, l’apporto ed il sostegno di tutti. A Brescia ci sarà il settore ospiti tutto esaurito, a simboleggiare che questo amore non ha confini. L’unione di un popolo sa trasformare i sogni in realtà e questa Lazio, insieme al suo pubblico, è veramente invincibile.