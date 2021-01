Al Club in onda su Sky Sport si parla di flop del girone d’andata: ecco i biancocelesti che hanno deluso gli ospiti

Giro di boa per il campionato di Serie A. Durante il Club, negli studi di Sky Sport, Caressa e i suoi ospiti hanno fatto le pagelle del girone d’andata. Promossi, ma anche bocciati: nella Lazio, in particolare, gli ex giocatori e telecronisti presenti in studio hanno bocciato Strakosha, Correa e Muriqi.

A voltare per Correa come flop sono stati Marchegiani e Piccinini. Di Canio ha scelto Muriqi. Bergomi ha votato invece per Strakosha.