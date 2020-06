On this day, Fiorini salva la storia della Lazio: il ricordo della società

On this day, è il 21 giugno del 1987 e Giuliano Fiorini trascina la Lazio agli spareggi per rimanere in Serie B

Sogno di una notte di mezza estate, anzi no. D’inizio estate. La più torrida per il tifoso laziale e per la storia della Lazio. Sul petto c’era l’Aquila stilizzata, quella che per tutti sarà ‘dei -9’. All’Olimpico la partita della vita, sul campo il Vicenza e lo spettro della Serie C ad un passo, dalla linea la voce di Fascetti che dirige l’undici storico per conquistare l’accesso agli spareggi. Nove punti di penalizzazione da colmare, una sentenza da cancellare: un’esecuzione già scritta. 82 minuti da incubo: risultato bloccato, la palla che non vuole saperne di entrare e il portiere avversario che non giocherà mai più a quei livelli.

Almeno finchè Podavini non intercetta la sfera ed imprime un tiro sbilenco, privo di ogni speranza, che però Giuliano Fiorini arpiona e trasforma nella rete della salvezza. Il boato dello stadio, la luce in fondo al tunnel, la corsa del numero 11 ad abbracciare la Nord e quell’esultanza che lo lascerà impresso negli occhi di chi c’era e nel cuore di un intero popolo.

Sui social, ecco il ricordo della società: