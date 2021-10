Sondaggio social Lazio: «Votate il migliore contro la Fiorentina» – FOTO

All’indomani della vittoria del derby la Lazio propone sui social un sondaggio ai tifosi per votare il migliore in campo, ecco i nomi

È arrivato il momento di votare. Ieri sera all’Olimpico si sono affrontate Lazio e Fiorentina nella decima giornata di campionato. La squadra di Sarri è riuscita a riscattare la brutta prestazione contro il Verona, battendo di misura quella di Italiano. In tal senso decisivo è stato il gol siglato da Pedro al 52′, unica marcatura della partita. Autorevoli sono state però anche le prestazioni di Cataldi, Luiz Felipe (uscito per infortunio) e Milinkovic Savic, autore dell’assist per lo spagnolo.

🗳 È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di #LazioFiorentina! — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 28, 2021

Il club biancoceleste ha proposto un sondaggio sul proprio account Twitter per votare il migliore tra questi quattro: «È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di Lazio Fiorentina!».