Lazio Fiorentina, due cambi rispetto all’Europa League: Baroni punta su di loro. Ci saranno questi rientri

Lazio Fiorentina, ci saranno due cambi rispetto all’Europa League. Baroni punta su di loro contro i toscani: ecco i rientri

Giorno di gara per la Lazio, che questa sera torna in campo contro la Fiorentina per il match che chiude questa domenica della 22esima giornata di campionato. Biancocelesti che vogliono altri tre punti per continuare il loro momento positivo.

Due cambi per Baroni rispetto all’Europa League, con il rientro tra i pali di Provedel, titolare in Serie A, e quello di Pellegrini sulla sinistra, che prenderà il posto dell’infortunato Nuno Tavares.