Lazio Fiorentina, Di Canio: «I biancocelesti non si abbattono per una sconfitta. Hanno dimostrato di essere una squadra seria, ecco perché»

Lazio Fiorentina, l’ex calciatore biancoceleste Paolo Di Canio ha parlato così della sconfitta della squadra di Marco Baroni

Intervenuto nel post-partita di Lazio–Fiorentina a Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato così della sconfitta biancoceleste:

PAROLE – «Per la prima volta ho visto la Fiorentina lottare. Ma questa partita ha dimostrato che la Lazio è una squadra seria. Io credo che la Lazio rappresenti nel mondo la squadra ideale, per un tifoso. Per l’ambiente, per quello che ha costruito Baroni la Lazio non si abbatte per una sconfitta».