Fiorentina, occhi su Gollini e Carnesecchi per il dopo Dragowski

Non solo la Lazio, per Gollini e Carnesecchi c’è anche la Fiorentina: i due sono in lista per il dopo Dragowski

Porte girevoli in estate in casa Fiorentina. I viola stanno valutando alcuni nomi visto l’incertezza intorno a Dragowski: sul polacco, tra rinnovo e cessione, ci sarebbero gli occhi di Inter e Napoli oltre a qualche squadra tedesca.

Come riporta La Nazione, però, la Fiorentina avrebbe una doppia idea per rimpiazzarlo: la prima si chiama Gollini, che vorrebbe rientrare in Italia dopo la stagione in panchina al Tottenham, la seconda scelta è Carnesecchi, portiere dell’U21 ora alla Cremonese. Entrambi i giocatori sono stati avvicinati alla Lazio…