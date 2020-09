Lazio, in programma per lunedì le visite mediche di Muriqi. Il gigante kosovaro arriva dal Fenerbahce dopo una lunga trattativa

Finalmente Muriqi. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, il giocatore kosovaro è pronto a vestire i colori della Lazio. Prima di iniziare la su avventura capitolina, però, dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito: l’appuntamento – come riporta l’ANSA – è per lunedì, in Paideia.