Lazio-Feyenoord, via al turnover: chance per Casale?

Per la gara tra Lazio e Feyenoord di giovedì, Maurizio Sarri varerà un turnover ragionato: possibile chance in difesa per Casale

Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli, per la Lazio è già tempo di pensare alla prossima gara. Giovedì all’Olimpico arriva il Feyenoord per la prima sfida del girone F di Europa League.

Come riferisce Il Tempo, Sarri pare intenzionato a dare spazio a chi ha giocato meno. In difesa potrebbe esserci l’esordio di Casale al posto di uno tra Romagnoli e Patric. In porta tornerà Maximiano, mentre Hysaj e Radu scalpitano sulle corsie. A centrocampo possibile occasione per Marcos Antonio e Basic, davanti Cancellieri dovrebbe prendere il posto di Immobile se Pedro riuscirà a convivere con i problemi alle caviglie dando riposo ad uno tra Felipe Anderson e Zaccagni.