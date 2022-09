Lazio Feyenoord, riscatto Hysaj: «Finalmente in partita e in salute»

Buona la prestazione di Hysaj in Lazio-Feyenoord dopo un inizio di stagione molto complicato

Nel poker della Lazio contro il Feyenoord, da sottolineare anche la prestazione di Elseid Hysaj. Il terzino si è mosso bene in campo, mettendo in scena una buona prestazione dopo un inizio di stagione molto complicato. Per il Corriere dello Sport, la partita dell’albanese è da 6,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Dal peggio al meglio. Finalmente in partita, in salute. Ha fiutato azioni-gol. Suoi i rilanci dei primi due, a destra si ritrova».