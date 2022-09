Lazio Feyenoord, le pagelle dei quotidiani: Vecino domina, Luis Alberto incanta

Nelle loro pagelle di Lazio-Feyenoord, i quotidiani sportivi esaltano le prestazioni di Vecino e Luis Alberto e non solo

Lazio vittoriosa contro il Feyenoord per 4-2 nell’esordio stagionale in Europa League, e per le pagelle dei quotidiani sportivi risaltano in prima linea le prestazioni di Matias Vecino e Luis Alberto ma non solo.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 6; Hysaj 6.5, Gila 6, Romagnoli 7 (72′ Patric 6), Marusic 7 (74′ Radu 5.5); Vecino 7.5 (68′ Milinkovic-Savic 6), Cataldi 7, Luis Alberto 7.5 (68′ Basic 6); Felipe Anderson 7, Immobile 6 (68′ Cancellieri 6), Zaccagni 7. All.: Sarri 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6; Hysaj 6.5, Gila 6, Romagnoli 6.5 (72′ Patric 6), Marusic 6.5 (74′ Radu 6); Vecino 7.5 (68′ Milinkovic-Savic 6), Cataldi 6.5, Luis Alberto 7 (68′ Basic 6); Felipe Anderson 7, Immobile 6 (68′ Cancellieri 6), Zaccagni 6.5. All.: Sarri 7.

TUTTOSPORT – Provedel 6; Hysaj 6, Gila 6, Romagnoli 6.5 (72′ Patric sv), Marusic 6 (74′ Radu sv); Vecino 7.5 (68′ Milinkovic sv), Cataldi 6.5, Luis Alberto 7 (68′ Basic sv); Felipe Anderson 6.5, Immobile 6 (68′ Cancellieri sv), Zaccagni 7. All. Sarri 7.