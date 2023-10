Lazio-Feyenoord, le misure di sicurezza adottate in vista della sfida di Champions: la decisione. Tutti i dettagli

Nella Capitale ci sarebbero delle novità. Il Feyenoord affronterà la Lazio a Roma il 7 novembre per la fase a gironi della Champions League. Stando a quanto riporta il portale Fr12.nl, le autorità locali hanno posto definitivamente fine all’arrivo dei tifosi del Feyenoord.

Il divieto di arrivo dei tifosi olandesi ha tutto a che fare con la trasferta del 2015 contro la Roma. In più, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, in Olanda annunciano l’imminente chiusura della trasferta dei tifosi della Lazio a Rotterdam. Per entrambe le sfide è stata adottata la misura della sicurezza.