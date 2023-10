Lazio-Feyenoord, al via la vendita dei biglietti per la sfida di Champions: tutti i dettagli. Il comunicato del club

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica data e ora dell’inizio della vendita dei biglietti per la sfida di Champions contro il Feyenoord. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che oggi lunedì 30 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Champions League Lazio-Feyenoord, in programma martedì 7 novembre alle ore 21:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket;

– presso i punti vendita Vivaticket

– le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900».

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO