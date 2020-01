Lazio, più che una Ferrari sembri una Mercedes

Oggi è il compleanno di Lewis Hamilton. La Lazio, vincendo, prende le sembianze della macchina guidata dall’inglese

Lo scorso anno il Presidente Lotito, con le sue solite dichiarazioni forti, aveva accostato la Lazio ad una Ferrari per il grande potenziale. Al tempo, quelle affermazioni scaturirono l’ironia di molti. Oggi quel paragone sta stretto ai biancocelesti che, per il modo e la costanza che hanno nel vincere, assomigliano più alla Mercedes guidata dal trionfante Hamilton, che oggi compie 35 anni.

L’inglese ha saputo riportare la sua macchina sul primo gradino del podio con eleganza, fatica e strategia, allo stesso modo in cui Inzaghi ha plasmato la sua Lazio e con intelligenza la sta riportando nelle posizioni in cui merita di stare. Spingere sull’acceleratore al momento giusto, fare i cambi (di gomme o giocatori) quando serve e crederci fino alla fine rende simili il tecnico piacentino ed il campione di Formula 1. Vedremo se all’ultima curva la Lazio salirà sul podio, ora corre forte proprio come Hamilton e la sua Mercedes.