Lazio Femminile, Milan sconfitto 2-0: decisiva la doppietta di Piemonte

Lazio Femminile che vince contro il Milan e sale a 10 punti in classifica. Decisiva la doppietta di Martina Piemonte

Finisce 2-0 la gara tra Lazio e Milan valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Decisiva la doppietta di Piemonte al 2′ e al 52′, su doppio assist di Zanoli. Tre punti che portano le capitoline al settimo posto in classifica con 10 punti in zona playout. Dietro alle biancocelesti Sassuolo, Napoli e Sampdoria tutte con una gara in meno.