Lazio, Feltri su Lazzari: «Jolly offensivo importante per i biancocelesti»

Lazio, l’analisi di Vittorio Feltri su Lazzari che è uno degli acquisti che sta facendo la differenza in questa stagione

Manuel Lazzari è uno dei giocatori che mister Inzaghi ha fortemente voluto. La scorsa estate finalmente è arrivato e mai scelta forse fu più giusta per la fascia biancoceleste. Il terzino infatti è cresciuto tantissimo dall’inizio della stagione e gara dopo gara sta dimostrando di essere un giocatore di grandissimo valore. Anche il noto giornalista Vittorio Feltri la pensa in questo modo come testimonia la sua analisi su Tuttosport.

«Le sue migliori qualità sono legate alla corsa: un suo scatto arriva a 31 km/h e percorre in 90 minuti circa 11 kilometri. Un motorino a metà tra terzino e centrocampista che consente di aumentare il tasso di imprevidibilità del gioco della Lazio. Lazzari non il fuoriclasse con dribbling e giocate da scena aperta, ma è un ragazzo con una forte attitudine. Ed infatti, l’ex estense ha completato le proprie qualità affinando i cross e diventando un jolly importante per la fase offensiva della propria squadra».