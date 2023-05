Lazio, Felipe Anderson patrimonio per la squadra di Sarri. Il dato. Il brasiliano è decisivo e sempre al posto giusto nel momento giusto

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana oggi Felipe Anderson è un patrimonio enorme per la Lazio, è anche decisivo e sempre al posto giusto nel momento giusto.

Fino ad ora 9 gol in campionato e 3 nelle coppe, ha giocato 48 gare su 48 ufficiali (42 da titolare e 6 da subentrato) della scorsa stagione, 45 su 45 in quella in corso (solo 3 dalla panchina). Giocatore impeccabile da esterno e da prima punta quando Immobile, causa infortuni, non può essere presente. Il brasiliano sta vivendo senza dubbio la sua miglior stagione.