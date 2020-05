Lazio, da Jony a Marusic fino ad Acerbi: le idee per la fascia sinistra

Lazio, Senad Lulic è ancora lontano dal tornare in campo e per questo si studiano diverse soluzioni sulla fascia sinistra

Ancora regna l’incertezza nel mondo del calcio ma in casa Lazio mister Inzaghi sta cercando di studiare ogni tipo di formazione che possa schierare in campo alla ripresa. Quasi certamente il tecnico dovrà fare a meno di Senad Lulic e per questo motivo si cerca di assettare al meglio la squadra con un sostituto.

Come riporta il Corriere dello Sport il sostituto naturale è Jony che nel 2020 si è ben comportato. Un’altra alternativa è quella legata a Marusic; il montenegrino è stato già impiegato in quel ruolo. Un’altra idea è quella di riportare in condizione Jordan Lukaku che così prenderebbe posto sulla fascia sinistra. Infine, se tutte queste opzioni non dovessero andare bene, la soluzione estrema sarebbe quella di spostare Francesco Acerbi come quinto.