Lazio, malinteso con la famiglia Mihajlovic: cosa è successo. Ma ci pensa Lotito a risolvere la situazione

Come spiega Il Messaggero l’area comunicazione della Lazio aspetta ancora una nuova figura dopo l’addio di Roberto Rao, ex responsabile. Sembrava tutto chiuso per Stefano Di Traglia, ma la sua posizione in questo momento è stata accantonata. Contattato anche un ex Rai senza però successo.

Da questa situazione di limbo si sarebbe generato il misunderstanding con la famiglia Mihajlovic. La figlia di Sinisa Viktorija ha fatto sapere in una storia – ricondivisa poi da mamma Arianna – di non aver ricevuto inviti da parte della Lazio. E ha reso nota la presenza della famiglia a Bologna, unica società ad aver contattato la famiglia Mihajlovic. Anche se poi Lotito ha dichiarato di essersi mosso in prima persona in tal senso.