Lazio, Eysseric gioca due volte la 17^giornata: le parole dell’avv. Gentile

Eysseric, nella 17^ giornata gioca sia Fiorentina-Roma che Lazio-Verona: il caso controverso e le parole di Gentile

Il curioso caso di Eysseric, il giocatore che ha disputato la stessa giornata di campionato con due maglie diverse. In realtà, la questione è molto meno misteriosa di quanto sembri, ma serve procedere con logica.

La 17^ giornata ha visto la Fiorentina sfidare la Roma e il centrocampista scendere in campo al minuto 83 con la maglia viola. Nella parentesi invernale di mercato, poi, è stato trasferito al Verona, squadra che mercoledì ha sfidato la Lazio nella gara di recupero della 17^ giornata di Serie A. Anche contro i biancocelesti, il calciatore è stato impiegato: eccolo così sul rettangolo verde due volte per lo stesso turno.

Una questione controversa, gravata da un importante vuoto normativo, sulla quale si è espresso l’avvocato della Lazio – Gian Michele Gentile – come riportato da Gazzetta.it: «Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di un caso non previsto dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale (è consigliere federale, ndr), voglia fare chiarezza, in modo da evitare che restino dei dubbi in futuro»