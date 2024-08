Lazio, l'ex lascia l'Arabia Saudita e torna in Europa? Le ultime

Un ex Lazio potrebbe lasciare l’Arabia Saudita: sul calciatore ci sarebbe l’interesse del Newcastle in Premier League

L’ex calciatore della Lazio, Luiz Felipe potrebbe tornare in Europa dopo appena un anno in Arabia Saudita. Dopo il suo addio ai biancocelesti nel 2022 e una breve parentesi nel Real Betis, il centrale brasiliano aveva lasciato La Liga per firmare con l’Al-Ittihad.

Come riportato dai media brasiliani il suo esilio dorata in Arabia potrebbe finire presto: il Newcastle infatti ci starebbe pensando: possibile quindi il suo ritorno in Europa, questa volta in Premier League.