Lazio al bivio: il futuro economico lo decide (anche) l’Europa League

Gli introiti dell’Europa League saranno determinanti per il futuro della Lazio: adesso la squadra è davanti un importante bivio

Adesso l’Europa è uno spartiacque importante. Non solo Sarri, l’intero futuro del club dipende dalla qualificazione in Europa: per continuare ad avere una dimensione di spessore, alla società servono gli introiti garantiti dal torneo.

Come sottolineato su La Gazzetta dello Sport, la Lazio – come tutte le altre squadre – è stata danneggiata dai mancati incassi del periodo della pandemia: perdite importanti per una società che si autofinanzia. L’ultima relazione relazione semestrale ha segnato un’inversione di tendenza positivia, dopo i tre esercizi di bilancio chiusi in negativo: i soldi della UEFA sarebbero un’ulteriore iniezione di liquidità determinante. Senza l’Europa, tutti i costi dovranno essere rigidamente contenuti.