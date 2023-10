Lazio, esulta Italiano: la Fiorentina ritrova un titolare per la gara dell’Olimpico

Esulta la Fiorentina di Vincenzo Italiano, i viola ritrovano un titolare per la gara dell’Olimpico contro Italiano

Buone notizie per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questa sera infatti la compagine viola scenderà in campo contro il Cukaricki in Conferenze League e avrà nuovamente tra i propri titolari (dopo l’assenza contro l’Empoli) Luca Ranieri.

Di conseguenza è confermata la presenza del difensore dei toscani anche per la gara contro la Lazio, in programma questo lundì allo Stadio Olimpico.