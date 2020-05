Lazio eSports, l’avventura su PES2020 finisce alle semifinali FOTO

La Macron eSports Cup su PES2020 si interrompe alle semifinali per la Lazio eSports: perso lo scontro con il Verona

Dopo la vittoria del torneo organizzato dalla Macron su FIFA20, la Lazio eSports deve interrompere i suoi sogni di gloria per quanto riguarda il videogioco Konami.

Dopo la vittoria contro la Spal per 4-2, RaissForever_10 (pro player biancoceleste ndr) ha affrontato il Verona in semifinale. Il laziale si è dovuto arrendere in entrambi i confronti con un risultato complessivo di 6-4. La competizione è stata trasmessa sul canale Twitch capitolino.