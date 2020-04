Lazio eSports, battuto il Bologna su PES2020

La Lazio eSports oggi si sfida contro il Bologna sia su FIFA20 che su PES2020: la prima sfida la vincono i biancocelesti

Dopo la sconfitta in finale nel torneo Everybody Plays Home, la Lazio eSports ha deciso di cercare di mantenersi in allenamento con un confronto in amichevole contro il Bologna.

La gara si disputerà sia su FIFA20 che su PES2020. Le sfide giocate sul videogioco di EA da Fabio Massimo fabio_ulous Marino sono finite 2-1 per i rossoblù e 3-3. Ora è il turno di RaissForever_10 e danielitoperu10. L’esordiente ha vinto la partita per 2-0. I match si possono seguire sul canale Twitch della Lazio.