Lazio eSports, parte l’Everybody Plays Home FOTO

La Lazio eSports gioca contro Udinese, Cagliari e Lecce nel torneo Everybody Plays Home, aspettando la eSerieA TIM

Alle 19:00 il calcio d’inizio (virtuale) determinerà il via dell’Everybody Plays Home, torneo su FIFA20 in attesa della eSerie A TIM. La Lazio eSports si scontrerà con Udinese, Cagliari e Lecce.

La prima sfida sarà contro i friulani, poi sarà la volta dei salentini alle 19:40 e si chiuderà con i sardi alle 20:20. Le semifinali si terranno alle 21:00 e la finale alle ore 21:50. Il tutto andrà in onda live sul canale YouTube della eSerie A TIM. Fabio Massimo fabio_ulous Marino ha portato a casa il match contro i bianconeri vincendo 3-0. I telecronisti lo hanno definito come «l’uomo da battere». Nel secondo match contro i giallorossi pugliesi, il Pro player biancoceleste ha dominato nettamente ed è riuscito ad imporsi per 3-1. Con il terzo ed ultimo incontro della fase ai gironi, la Lazio conquista il primo posto. Contro il Cagliari non si va oltre lo 0-0 che però basta per il primo gradino del podio. La semifinale contro l’Udinese ha visto Fabio_ulous vincitore e quindi la Lazio eSports riesce ad approdare in finale.

https://twitter.com/SerieA/status/1255456440539648000/photo/1