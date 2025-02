Lazio, il ricordo di Eriksson: 77 anni fa nasceva il grande tecnico. La dedica del club

Con la Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea

Di seguito la dedica della Lazio per Eriksson.

RICORDO DEL CLUB– «Nato a Torsby (Svezia) il 5 febbraio 1948, Sven-Göran Eriksson ha avuto una breve carriera da difensore in patria per poi essere costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. Ha così di intraprendere il percorso da allenatore che, dopo aver mosso i primi passi in patria, lo ha portato a guidare il Benfica ed alcune squadre di Serie A per poi approdare in biancoceleste ne giugno 1997.

In 136 partite al timone della Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea.

Oggi Sven-Göran Eriksson, l’allenatore più vincente della storia biancoceleste, avrebbe compiuto 77 anni »