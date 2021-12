Lazio Empoli, Basic carico: il messaggio social – FOTO

La Lazio si è ritrovata oggi a Formello per una seduta mattutina di allenamento. Basic suona la carica sui social

La Lazio si è ritrovata oggi a Formello per una seduta mattutina di allenamento per riprendere la preparazione in vista dell’Empoli il prossimo 6 gennaio. Tanti assenti, ma tra i presenti oltre a Immobile, anche Basic.

Il centrocampista ha suonato la carica con un messaggio pubblicato sui propri social: «Ritorno a lavoro»