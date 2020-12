Lazio, ecco l’offerta della Fiorentina per Caicedo

La Fiorentina va a caccia di un attaccante e punta su Caicedo della Lazio: l’offerta viola per l’ecuadoriano

“Amami o faccio un Caicedo”. La parafrasi del famoso ritornello di Coez (“Amami o faccio un casino”) torna di moda anche in vista del mercato di gennaio. I tifosi della Lazio lo intonavano sui social network dopo i gol pesanti del “Panterone”, ma adesso temono per un possibile addio del giocatore. L’esclusione contro il Milan aveva creato qualche malumore all’ecuadoriano, deluso per la panchina a San Siro, nonostante Correa non fosse al top (tanto da uscire per l’infortunio al polpaccio dopo 20 minuti), e per essere stato preferito a gara in corso a Muriqi, che non ha ancora espresso il suo potenziale. Un dispiacere comprensibile.