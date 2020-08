Lazio, ecco il tuo centravanti! Ad ufficializzare Muriqi pensa…una torta! – FT

Nonostante alcune smentite piovute dalla Turchia che avevano fatto infittire il mistero Muriqi, arrivano conferme confortanti sul buon esito della trattativa con la Lazio.

Sarebbe stato difficile credere a chi avesse predetto che il mercato della Lazio sarebbe un giorno passato anche per una torta al cioccolato. Dalle parti di Formello hanno abituato i tifosi a trattative estenuanti ma anche ad obiettivi di tutto rispetto. Se nel pomeriggio di ieri filtravano dalla Turchia voci contrastanti, il giornalista sportivo molto noto in Turchia Arlind Sadiku ha twittato in serata una foto che immortala una torta che sarebbe stata regalata dallo zio di Muriqi all’attaccante del Fenerbahce. Un indizio che rappresenta una prova schiacciante della conclusione dell’affare, ancora non ufficializzato. Infatti il testo del dolce reca la scritta augurale: “Complimenti alla – che probabilmente sta per “per la”, ndr – nuova squadra: la S.S.Lazio”. Il tutto, rigorosamente in italiano. Più chiaro di così…